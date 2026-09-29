Rapallo: Tzukimi, incontro sull’osservazione della luna d’autunno

Da Cristina Di Sciorno, Lions Club Rapallo Host

Il Lions Club Rapallo Host prosegue il nuovo percorso di iniziative aperte alla città intrapreso con la attuale presidenza di Marco Fenelli, con un incontro creato in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova. Oggetto dell’incontro sarà Tzukimi, ossia l’arte giapponese della “osservazione della luna d’autunno”, alla quale si sono ispirate svariate forme creative – tra le quali poesia e musica – decorative e del folklore orientale. La luna d’autunno, nel suo massimo splendore, viene inoltre celebrata come occasione per il ringraziamento del raccolto stagionale.

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