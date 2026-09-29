Rinviata la discussione sul suicidio assistito, l’opposizione: “Ora si apra un confronto vero”

I gruppi di opposizione prendono atto del rinvio in commissione della proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito, di cui Gianni Pastorino è primo firmatario. “Vogliamo evitare ogni polemica e ci auguriamo che questi due mesi portino buon consiglio alla maggioranza – dichiarano i gruppi di opposizione – Il rinvio può essere utile se apre un confronto vero, nel rispetto delle diverse sensibilità. Non vorremmo, invece, che diventasse un passaggio burocratico per sottrarre al Consiglio una discussione politica che deve affrontare.

Su un tema così delicato, che non è programma di governo della maggioranza, non è possibile che non prevalga una libertà di voto. Chiediamo che ogni consigliera e ogni consigliere possa esprimersi nel merito, con libertà di coscienza e rispetto per le posizioni degli altri. Trasformare questa discussione in uno scontro tra maggioranza e opposizione sarebbe un errore, e da parte nostra non c’è alcuna intenzione di farlo.

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