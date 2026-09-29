San Michele, il saluto del questore Salvo alla Spezia: “Città meravigliosa e in espansione, ho trovato una grande squadra”

Ultima cerimonia di San Michele per il questore della Spezia Sebastiano Salvo, prima del pensionamento, questa mattina alla caserma Saletti per la festa del patrono della Polizia di Stato. Oltre alla solenne celebrazione religiosa, officiata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, il questore Salvo, che già da giovedì non sarà più operativo alla Spezia, ha espresso parole di apprezzamento per tutte le forze che hanno contribuito al suo lavoro sul territorio.

Nel suo discorso il questore ha ringraziato i presenti “non solo per la vicinanza che dimostrate da sempre alla nostra istituzione, ma perché avete accettato di venire in questo luogo che per noi è il luogo del cuore di questa città, dove abbiamo alcune lapidi che ricordano i nostri caduti”. Salvo si è poi rivolto alle autorità e ai colleghi, sottolineando di aver trovato “una grande vicinanza, coesione e una squadra che rende facile quello che è richiesto alla Polizia per i suoi servizi”. La cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare le medaglie di commiato al personale collocato a riposo nell’ultimo anno. A margine dell’evento, Salvo ha espresso grande affetto per la città, definendola “meravigliosa, una città di mare che ricorda molto da vicino quella in cui sono nato e cresciuto, Genova, con la stessa tipologia di ambiente e di persone”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com