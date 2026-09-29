Savona, la polizia di Stato celebra il Santo Patrono San Michele Arcangelo: la cerimonia al Santuario della Misericordia

Savona. Una mattinata di profondo raccoglimento e condivisione istituzionale quella vissuta oggi, martedì 29 settembre, a Savona. Nel giorno in cui la Chiesa e lo Stato celebrano San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato si è stretta attorno al suo Santo Patrono con una solenne celebrazione eucaristica ospitata nella cornice del Santuario di Nostra Signora della Misericordia.

Alle 11, le navate del Santuario hanno accolto le massime Autorità Civili e Militari della Provincia di Savona, insieme ai rappresentanti dell’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) e a numerosi cittadini. La funzione religiosa è stata officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, Don Julio Abalsamo, e presieduta dal Cancelliere Vescovile, Don Giovanni Margara.

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