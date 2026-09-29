Savona, Ninivaggi: “A Pietra Ligure bravi a soffrire e sfruttare le poche occasioni. Rignanese ci sta dando una grossa mano”

Pietra Ligure. Il vice allenatore del Savona, Lorenzo Ninivaggi, ha analizzato la partita vinta allo scadere contro il Pietra, una delle dirette concorrenti per le prime posizioni. Un successo arrivato grazie al jolly da fuori area di Calcagno e il terzo gol in tre partite (questa volta da tre punti) di Rignanese al termine di una gara particolarmente difficile: “Nel primo tempo abbiamo trovato un po’ di difficoltà a trovare le misure giuste per andare a fare la prima pressione che volevamo fare. Loro, che sappiamo essere una squadra molto forte, riuscivano a uscire bene. Abbiamo perso anche delle palle banali in fase di possesso e lì abbiamo patito anche le transizioni negative. Infatti ci sono state un paio di situazioni importanti da parte loro che, per fortuna, a parte il gol, siamo riusciti a neutralizzare”.

“Devo fare i complimenti veramente a tutti perché sono stati bravi, secondo me, a soffrire nei momenti di difficoltà e poi a riuscire a sfruttare quelle poche occasioni che abbiamo avuto. Di occasioni nitide, nitide non me ne ricordo al momento – continua -. Abbiamo fatto un gran gol con Calcagno, abbiamo trovato un gran gol dalla distanza e poi siamo stati bravi a sfruttare quella palla inattiva per portare a casa il risultato. Avevamo immaginato di giocare con le due punte e Cauteccio che si apriva tanto perché ci dava anche delle soluzioni in fase di non possesso. Volevamo giocare con i tre ‘vecchi’ davanti e questa era una delle opzioni che avevamo”.

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