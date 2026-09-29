Sestri Levante, a ottobre via ai lavori per la riqualificazione dei percorsi Sant’Anna – Capenardo – Costello

Sestri Levante. Via libera al progetto esecutivo che rimetterà a nuovo i sentieri per il Monte Capenardo e il Monte Costello: il Comune di Sestri Levante ha approvato gli interventi finanziati con 80mila euro dalla Regione Liguria – nell’ambito del bando per la Strategia Forestale Nazionale, finanziato dal Fondo per l’Attuazione della Strategia Forestale Nazionale (DGR 82/2025) – che consentiranno di recuperare e valorizzare percorsi escursionistici che si sviluppano lungo due sentieri della Rete Escursionistica Ligure: quello che collega Sestri Levante a San Bernardo e al Monte Capenardo, e quello che da Sestri Levante sale verso il Monte Costello.

Il progetto, firmato dall’agronoma Paola Caffa e affidato alla ditta Interfor, dà forma ai cinque interventi previsti lungo i due tracciati.

Si parte dalla riqualificazione dell’accesso al Capenardo, oggi soffocato dalla vegetazione infestante. Sulla via dell’Ardesia arriveranno postazioni informative dedicate alle cave e alle “camalle”, le portatrici che per secoli trasportarono le lastre fino al mare. Sul tratto Sant’Anna-Monte Costello sono previste canalette taglia-acqua e briglie in legno e pietrame contro l’erosione. Completano il quadro il diradamento antincendio al confine con Lavagna e il consolidamento del piano di calpestio nei tratti più degradati. Lungo la Via dei Ponti saranno posate segnaletica sensoriale e sagome tattili, per rendere il percorso fruibile anche a chi ha una disabilità visiva.

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