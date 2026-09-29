Sicurezza dei pedoni in via Natale Gallino e riqualificazione dei giardini Mencaraglia: mozioni approvate in Municipio

Il Consiglio del Municipio V Valpolcevera ha approvato oggi due mozioni presentate dal gruppo consiliare Partito Democratico Silvia Salis Sindaca. Gli atti riguardano la sicurezza dei pedoni in via Natale Gallino, all’altezza del civico 57, e la cura e riqualificazione dei Giardini Dino Mencaraglia di Rimessa.

«Ringraziamo i consiglieri del gruppo PD per aver portato in Consiglio queste due richieste e tutti i consiglieri che hanno contribuito alla loro approvazione», dichiarano il presidente Michele Versace e la Giunta municipale. «Ora il nostro compito è seguirne l’attuazione, facendo da raccordo tra i residenti, gli uffici e gli assessorati comunali».

Per il civico 57, il Municipio chiederà una verifica sul posto delle soluzioni più adatte a proteggere i pedoni, compresa la possibilità di installare un guardrail, e un quadro dei tempi e delle risorse necessari.

Ai Giardini Dino Mencaraglia, la priorità è affrontare le criticità delle recinzioni, dell’ex scuola e del decoro dell’area. Il Municipio seguirà inoltre il percorso di riqualificazione previsto per il 2027. «Chi vive a Rimessa deve poter percorrere la strada in sicurezza e frequentare giardini curati. Terremo informati i residenti sui sopralluoghi e sui passi successivi».