Termovalorizzatore, la Regione propone un tavolo ma la giunta Salis dice no: “Il confronto doveva arrivare prima”

Genova. È stato approvato in consiglio regionale un ordine del giorno, proposto dai capigruppo della maggioranza di centrodestra, che impegna la giunta Bucci a istituire, d’intesa col Comune di Genova, un “tavolo istituzionale permanente specificamente ed esclusivamente finalizzato a sbloccare e realizzare il nuovo impianto di termovalorizzazione e a chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova che produce la maggior parte dei rifiuti in Liguria”.

Ma la giunta Salis, dopo aver detto no al termovalorizzatore a Genova negli ultimi mesi, precisa che “non è stata raggiunta alcuna intesa con Regione Liguria, né un’eventuale intesa è stata mai richiesta in questi mesi al Comune di Genova”. Poi rimprovera Bucci: “Il confronto tra gli enti locali avrebbe dovuto orientare l’operato di Regione Liguria nella fase precedente la pubblicazione del bando regionale. Prendiamo atto che ciò non è avvenuto, né a Genova né in Val Bormida. L’amministrazione comunale di Genova è sempre disponibile al confronto. Ma il confronto deve precedere gli atti amministrativi, non essere ricercato dopo una lunga serie di errori per evitare il rischio di fallimento del bando pubblicato dal Arlir”.

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