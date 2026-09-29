Termovalorizzatore, tavolo permanente con la Regione. E ora è “pressing” sulla possibile scelta genovese

Val Bormida. Con 17 voti a favore e 9 contrari è stato approvato, col parere favorevole dell’Assessore al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone, l’ordine del giorno 400, presentato in Consiglio regionale da Federico Bogliolo (Vince Liguria), che impegna la Giunta, preso atto della proroga concessa dalla Regione a istituire, d’intesa con il Comune di Genova, un tavolo istituzionale permanente specificamente ed esclusivamente finalizzato a sbloccare e realizzare il nuovo impianto di termovalorizzazione e a chiudere il ciclo dei rifiuti a Genova, che produce la maggior parte dei rifiuti in Liguria.

Nel documento si rileva che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti individua nella realizzazione dell’impianto un tassello fondamentale per chiudere il ciclo dei rifiuti in Liguria, riducendo la dipendenza dalle discariche e i costi di gestione e che l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova ha chiarito la posizione della Giunta comunale in merito alla recente gara esplorativa della Regione, mostrando un’apertura e specificando che la non partecipazione dell’azienda pubblica AMIU alla gara è dovuta solo a vincoli di tempo e requisiti tecnici del bando che la società non poteva soddisfare e che ha espresso la piena apertura del Comune a valutare soluzioni per la chiusura del ciclo, dichiarandosi pronta a considerare percorsi alternativi (come la finanza di progetto) capaci di tutelare il ruolo di AMIU e la sostenibilità economica per i cittadini.

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