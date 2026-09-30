Aerospazio e Difesa, la sfida è far crescere la filiera: “La qualità può aprire nuovi mercati”

Il tessuto economico e imprenditoriale spezzino ha già le carte per giocare una partita da protagonista nelle filiere industriali ad alta tecnologia. La sfida, adesso, è fare in modo che quel patrimonio di competenze, imprese e know how continui a crescere, aprendosi anche a nuovi mercati. È stato questo il filo conduttore della conferenza “L’eccellenza nella filiera Aerospazio e Difesa: opportunità e strategie con la EN 9100”, organizzata da Confindustria La Spezia e Gesta nella sala Pozzoli di via Don Minzoni. Un confronto dedicato allo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione della qualità nel settore aeronautico, spaziale e della Difesa, ma soprattutto alle possibilità che un percorso di qualificazione può offrire alle imprese del territorio. Una giornata che Renato Goretta, ceo di Gesta, vicepresidente della Confindustria spezzina e consigliere nazionale per Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha definito di “effettivo lavoro”, con relazioni tecniche di alto livello e la presenza, tra gli altri, del presidente europeo di IAQG, l’organismo proprietario della norma EN 9100. Per Goretta, infatti, la certificazione non rappresenta un punto di arrivo, ma uno strumento attraverso il quale un’impresa può strutturarsi per affrontare filiere particolarmente sofisticate, dove innovazione e affidabilità dei processi sono requisiti essenziali. Chi intraprende il percorso di certificazione EN 9100, ha spiegato, può inoltre ottenere l’accesso al database mondiale dell’aerospazio. A introdurre i lavori è stato il presidente di Confindustria La Spezia, Alessandro Laghezza, che ha inquadrato il tema partendo proprio dalla struttura industriale della provincia. “La nostra provincia possiede una fortissima specializzazione nel settore della Difesa”, ha sottolineato Laghezza, ricordando la presenza di grandi player come Leonardo, Fincantieri, MBDA e Intermarine, insieme alla Marina Militare. Un sistema attorno al quale, nel tempo, si è consolidata una rete di piccole e medie imprese, fornitori, società di ingegneria e servizi tecnologici altamente specializzati.















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