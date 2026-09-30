Aperte le iscrizioni per la Mangiawalking d’autunno di Casola

L’autunno è arrivato ed è tempo di rimettersi in cammino. Torna la Mangiawalking d’Autunno: una giornata speciale per staccare la spina, immergersi nei colori caldi del foliage e scoprire gli scorci nascosti e i borghi medievali della Lunigiana, tra natura, convivialità e ottima cucina. La manifestazione, che si svolge due volte all’anno, è nata nel 2026 per iniziativa di un gruppo di appassionati di Nordic Walking e della Pro Loco locale. Nel corso delle varie edizioni ha permesso di recuperare e rendere nuovamente praticabili antichi sentieri rurali e mulattiere in pietra, un tempo percorsi abitualmente dagli abitanti per raggiungere il capoluogo. In questa edizione, l’itinerario si sviluppa lungo sentieri, strade rurali e borghi medievali, alla scoperta delle bellezze naturali e storiche di questa suggestiva area della Lunigiana orientale. Il percorso ad anello, lungo circa 12 km, attraversa boschi, castagneti, uliveti e piccoli centri storici, con le maestose cime delle Alpi Apuane, dal Monte Pisanino al Pizzo d’Uccello, a fare da spettacolare cornice. Lungo il tragitto sono previste soste gastronomiche in cinque punti ristoro, dove sarà possibile degustare le prelibatezze tipiche del territorio.

Il percorso: Casola Convento-Castello di Codiponte-Codiponte Agriturismo La Concia- Luscignano- Area sosta camper Il Poggio (ex Traina) Si parte da piazza della Torre, a Casola, antico centro noto per le Statue Stele conservate nel museo di Pontremoli. Dopo aver attraversato il ponte tibetano, si raggiunge l’antico convento, oggi adibito a struttura turistica. Da qui si sale lungo un sentiero nel bosco che conduce al Castello di Codiponte e poi verso il centro storico. Il borgo è famoso per la bella pieve romanica, risalente all’VIII secolo e ornata da capitelli con motivi allegorici. L’interno è suddiviso in tre navate da archi a tutto sesto. Da vedere il trittico, realizzato intorno al 1440, raffigurante la Madonna con il Bambino, i santi Cornelio e Cipriano e il Volto Santo. Proseguendo lungo una strada sterrata tra gli ulivi, si arriva a Luscignano, borgo che offre una spettacolare vista sull’intera valle e si sviluppa lungo il crinale della collina verso Terenzano. All’ingresso del borgo si trovano una vasca in marmo e un cippo commemorativo. Le due vie principali del paese si congiungono nei pressi della chiesa di San Martino, originaria del XV secolo e ricostruita nel Seicento a pianta centrale. La chiesa era sormontata da una grande cupola, poi distrutta dal terremoto del 1920. Si ridiscende quindi attraverso un sentiero tra i boschi fino a Casola, all’area di sosta camper Il Poggio (ex Traina), dove sarà possibile rifocillarsi con i deliziosi dolci casalinghi preparati con maestria dalle amiche delle associazioni casoline. L’appuntamento per la partenza è domenica 11 ottobre in piazza della Torre, a Casola. I partecipanti partiranno, in gruppi accompagnati dai volontari della Pro Loco, a intervalli di quindici minuti, dalle 8.30 alle 10.30. La manifestazione, rigorosamente «plastic free», è organizzata in collaborazione con l’Avis di Casola, il Comune di Casola, l’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana e Legambiente.

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