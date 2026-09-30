Autostrade, Sanna (PD): “Bucci perde pezzi nella sua maggioranza, anche Scajola conferma il fallimento della destra”

Liguria. “Bucci perde pezzi nella sua maggioranza: ora anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola conferma il fallimento di questa destra e sostiene che il caos in cui versano le autostrade liguri non è più sostenibile. La provocazione di uno dei maggiori sostenitori di Bucci in campagna elettorale, che evoca la chiusura dell’autostrada ai tir, certifica l’incapacità di Bucci e della sua maggioranza di gestire la rete autostradale ligure. Un insuccesso che porta le firme di Salvini e Rixi e della Giunta regionale che in tutti questi anni di cantieri e deviazioni non sono mai riusciti a mettere in atto interventi e soluzioni in grado di garantire una rete adeguata”.

Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna commentando l’intervento di Scajola.

» leggi tutto su www.ivg.it