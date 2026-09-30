Cairo, l’istituto Patetta accoglie le classi prime con una caccia al tesoro nel centro storico

Cairo Montenotte. Nelle giornate del 16 e 18 settembre, nell’ambito delle due settimane di programmazione di accoglienza per le classi prime, si è svolta la “Caccia al tesoro nel centro storico di Cairo Montenotte”: gli alunni, divisi in piccoli gruppi e seguiti dai docenti accompagnatori, si sono mossi per il centro storico della città muniti di una sola cartina muta, per cimentarsi in prove ludiche che li hanno portati a scoprire i principali punti d’interesse di Cairo.

Attraverso le varie tappe nel centro storico gli studenti hanno avuto modo di conoscere la storia e le caratteristiche artistiche e culturali di Cairo Montenotte, vedendo come l’abitato è andato modificandosi lungo le differenti epoche storiche, dalle prime notizie della romana Canalicum all’arrivo della potente famiglia Scarampi, dai portici medievali fino allo sviluppo industriale del territorio cairese.

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