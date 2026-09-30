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Cairo, l’istituto Patetta accoglie le classi prime con una caccia al tesoro nel centro storico

Cairo, l’istituto Patetta accoglie le classi prime con una caccia al tesoro nel centro storico

Generico settembre 2026

Cairo Montenotte. Nelle giornate del 16 e 18 settembre, nell’ambito delle due settimane di programmazione di accoglienza per le classi prime, si è svolta la “Caccia al tesoro nel centro storico di Cairo Montenotte”: gli alunni, divisi in piccoli gruppi e seguiti dai docenti accompagnatori, si sono mossi per il centro storico della città muniti di una sola cartina muta, per cimentarsi in prove ludiche che li hanno portati a scoprire i principali punti d’interesse di Cairo.

Attraverso le varie tappe nel centro storico gli studenti hanno avuto modo di conoscere la storia e le caratteristiche artistiche e culturali di Cairo Montenotte, vedendo come l’abitato è andato modificandosi lungo le differenti epoche storiche, dalle prime notizie della romana Canalicum all’arrivo della potente famiglia Scarampi, dai portici medievali fino allo sviluppo industriale del territorio cairese.

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