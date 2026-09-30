Camogli: “Gloria” di Vivaldi saluta 150 anni del Teatro Sociale. Un successo

Per i 150 anni dall’apertura del Teatro Sociale di Camogli, avvenuta il 30 settembre 1876, stasera gran concerto con musiche di Antonio Vivaldi compreso il capolavoro barocco “Gloria” per soli, coro e orchestra con Barbara Bargnesi, soprano, Giulia Amoretti, mezzosoprano. Direttore Giulio Magnanini; Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Tra i presenti l’onorevole Roberto Bagnasco e la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro. Moltissimi gli applausi.

Nel pomeriggio l’incontro, coordinato da Maurizio Castagna presidente della Fondazione Teatro Sociale, dal titolo “Quel 30 settembre… storia di una rinascita” con Farida Simonetti, Silvio Ferrari e Roberto Iovino. In apertura il saluto di Giuseppe Acquaviva, soprintendente e direttore artistico. Presenti il sindaco Giovanni Anelli, Paolo Terrile, presidente del Consiglio comunale con delega alla Cultura, la consigliera regionale Lilli Lauro.

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