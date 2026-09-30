Caro carburante ma non solo, l’appello della Croce Bianca Genovese alla Regione: “Serve nuovo modello”

Genova. “I soccorritori non presentano il conto quando si sale su un’ambulanza. Ma l’ambulanza, per muoversi, quel conto lo presenta ogni giorno”. È questo il punto di partenza dell’allarme lanciato dalla Croce Bianca Genovese di fronte all’aumento dei costi necessari per mantenere operativi i mezzi di soccorso e garantire quotidianamente i servizi alla cittadinanza.

Il carburante rappresenta una delle voci più evidenti, ma non è l’unica: manutenzione, assicurazioni, pneumatici, revisione e ammortamento dei mezzi, sanificazione, dispositivi di protezione, materiali e presidi sanitari, apparecchiature elettromedicali, formazione e personale sono tutti costi che una Pubblica Assistenza deve sostenere per garantire un servizio efficiente e continuativo.

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