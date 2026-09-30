Cercare lavoro con un curriculum migliore, incontro aperto a tutti a Santo Stefano

Un laboratorio per imparare a scrivere un curriculum efficace e presentare al meglio le proprie esperienze professionali. È l’iniziativa in programma venerdì 9 ottobre, dalle 15 alle 17, nella sede Auser di via Vecchia del Piano 8, accanto alla tensostruttura, a Santo Stefano di Magra. L’appuntamento, aperto a tutti, vedrà la partecipazione degli orientatori del Centro per l’impiego della Spezia, che illustreranno come redigere un curriculum vitae utile nella ricerca di lavoro, valorizzando competenze e percorso personale. Un’occasione per chi sta preparando le prime candidature, ma anche per chi desidera aggiornare il proprio documento e renderlo più efficace. L’iniziativa coinvolge il Comune di Santo Stefano di Magra, Auser e la Rete per il lavoro, con lo sportello Infolavoro, e propone un momento di orientamento dedicato a uno degli strumenti fondamentali per entrare in contatto con le aziende. Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio vecchio curriculum, così da averlo a disposizione durante il laboratorio.

Per iscriversi occorre inviare una mail a biblioteca@comune.santostefanodimagra.sp.it, indicando nome, cognome e codice fiscale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0187 697141.

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