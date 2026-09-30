Chiavari, ultimo passaggio prima della gara per la messa in sicurezza del Rupinaro

Chiavari. Passo decisivo per la messa in sicurezza del torrente Rupinaro. Nella seduta di lunedì 5 ottobre il Consiglio comunale è chiamato ad approvare l’ultimo atto necessario per dare piena efficacia al progetto, aprire la strada alla fase esecutiva e all’appalto dei lavori.

Il progetto complessivo riguarda l’adeguamento e il consolidamento degli argini dalla foce del Rupinaro fino alla confluenza di rio Lemme, compreso il rialzo del ponte di via Castagnola. Un intervento esteso, progettato dopo una verifica puntuale delle condizioni degli argini: ogni tratto è stato classificato con un livello di criticità verde, giallo o rosso, individuando così dove non sono necessari interventi significativi, dove sono sufficienti opere limitate e dove invece serviranno lavori strutturali più importanti.

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