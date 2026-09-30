Guardia di Finanza: controlli e sanzioni per 150mila euro; 17 lavoratori in nero

Dal Comando Provinciale e del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova

Nel corso dell’intera stagione estiva appena conclusasi, i finanzieri del Comando Provinciale e del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova hanno posto in essere un importante dispositivo in ambito provinciale, a tutela della legalità economico-finanziaria, via terra e via mare.

L’intensificazione dell’azione di controllo del territorio sulle fasce costiere ha visto l’impiego di 325 finanzieri del Comando Provinciale Genova, impegnati in coordinati e mirati accertamenti su tutto il litorale genovese e del golfo del Tigullio, con particolare riguardo a strutture turistico/ricettive, stabilimenti balneari, ovvero di vendita di articoli anche in forma ambulante.

Nel corso dell’intera stagione estiva sono stati conseguiti i seguenti risultati: oltre 220 rapporti di lavoro controllati, 17 lavoratori “in nero” individuati di cui 2 risultati essere clandestini e 1 minore, l’elevazione di sanzioni per oltre 150 mila euro. In relazione ai numerosi esercizi commerciali sottoposti a controllo, sono stati rilevate 67 mancate emissioni di scontrini fiscali. In tema di commercio ambulante, sono oltre 700 i capi di

abbigliamento e gli accessori contraffatti o non conformi posti in vendita al pubblico, sottoposti a sequestro.

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