In due giorni il ritorno di Oyono, che a Reggio Emilia sarà tra i convocati

È sceso in campo per 75 minuti nella partita di ieri sera, Jeremy Oyono, in campo con il suo Gabon nella vittoria contro il Niger valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Il difensore, sostituito poi dal fratello Anthony, aveva saltato la prima partita della sosta contro il Marocco e ora si prepara a tornare alla Spezia, dove arriverà entro venerdì con un aereo che farà scalo in Italia dall’Africa. Oyono sarà in panchina per la sfida di domenica contro la Reggiana, dove si candida ancora alla titolarità Ales Mateju, che ha ben figurato anche con il Pescara.

Resterà fuori fino a fine settimana invece Kevin Cannavò, in campo nell’ultimo quarto d’ora dell’amichevole di Malta contro il Liechtenstein. La nazionale maltese tornerà in campo domani per una sfida di Nations League contro Gibilterra e domenica con Andorra, quando Cannavò potrà tornare alla Spezia, saltando però la trasferta di Reggio. Da valutare le condizioni di Simone Bastoni dopo una botta subita a Pescara, non ha alcun tipo di problema Kevin Bright, così come è rientrato Pietro Candelari, già in panchina in Abruzzo. Fuori Sergio Kalaj, resta il punto interrogativo per Damiano Cancellieri, che potrebbe rientrare tra i convocati proprio per domenica.

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