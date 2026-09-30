La presidente del consiglio Giorgia Meloni sarà all’inaugurazione del Salone Nautico di Genova

Genova. Giorgia Meloni sarà all’inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La presidente del consiglio, salvo l’ostacolo di impegni inderogabili last minute, sarà giovedì 1 ottobre all’apertura della kermesse al Waterfront di Levante dove parteciperà al taglio del nastro, interverrà dal palco e, da quanto si apprende, procederà con una rapida visita agli stand tra le barche. La notizia circolava da un paio di giorni, insistentemente, in ambienti politici di centrodestra. La conferma è arrivata mercoledì sera con una nota di Palazzo Chigi.

Meloni in passato ha già presenziato al Nautico: nel 2023, quando al governo di Genova c’era Marco Bucci. Questa volta ad attenderla, oltre ai vertici di Ucina e del Porto Antico, e allo stesso Bucci come presidente della Regione, troverà la sindaca di Silvia Salis. E per quanto Salis abbia più volte dichiarato di non essere interessata a correre alle elezioni politiche, la suggestione di un incontro ravvicinato tra le due è forte.

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