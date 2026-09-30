Notte agitata a Vernazza dove sette attività commerciali, tra bar e ristoranti, sono state prese di mira dai ladri. Sui fatti stanno indagando i Carabinieri di Monterosso. La razzia risale alle 3 quando, con il favore delle tenebre e i locali chiusi, qualcuno ha spaccato gli infissi degli esercizi per portare via soprattutto il fondo cassa.

L’amara scoperta è stata fatta questa mattina quando chi è andato a lavorare si è trovato davanti il soqquadro e i danni. I commercianti hanno chiamato le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso e fare una prima stima dei danni: il bottino preso dalle casse arriva a circa 1.700 euro, però con le finestre e le porte spaccate la cifra potrebbe aumentare sensibilmente.

I Carabinieri hanno raccolto le prime informazioni per ricostruire l’intera vicenda e individuare uno o più responsabili. Ulteriori risposte potrebbero arrivare dalle telecamere presenti nel territorio del borgo rivierasco.

The post Ladri in azione a Vernazza: prese di mira sette attività tra bar e ristoranti appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com