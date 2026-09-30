Neirone: due fungaioli infortunati, recuperati in tempi diversi dall’elicottero Drago

Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologo

Doppio intervento per due fungaioli oggi nei boschi di Neirone.

Nel primo caso un uomo di 72 anni genovese si è smarrito e cadendo si è procurato anche un trauma cranico anche se è rimasto sempre vigile cosciente. È stato recuperato dall’elisoccirso Drago dei Vigili del fuoco (allertato anche il Soccorso alpino speleologico Liguria) e portato per accertamenti al San Martino di Genova.

Nel secondo caso il richiedente è stato un fungaiolo di 66 anni anche in questo caso genovese. È stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino e poi recuperato da Drago. Era in buone condizioni non è stato necessario il trasporto in ospedale.

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