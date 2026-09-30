“No incondizionato all’inceneritore”, oltre alla mozione della minoranza cairese arriva quella di “Uniti per la Provincia”

Savona. Anche dal gruppo “Uniti per la Provincia” rappresentato dai consiglieri provinciali Rodolfo Mirri, Massimo Niero, Marisa Ghersi e Marco Lima arriva la proposta di mozione urgente sul “No Incondizionato al prosieguo di qualsiasi iter tecnico di Regione Liguria finalizzato all’individuazione, nel territorio di Cairo Montenotte e di tutta la Valbormida, di un sito per la realizzazione del nuovo Termovalorizzatore/Inceneritore regionale”.
Una richiesta già espressa dal capogruppo di “Più Cairo”, Fulvio Briano, condivisa da tutta l’opposizione del Consiglio comunale cairese, che sarà discussa durante la seduta del 2 ottobre. Ed ora anche per il Consiglio provinciale arriva il documento che chiede al parlamentino di Palazzo Nervi di mettere un veto alla possibile localizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti in Valbormida.