Palasport, nel Waterfront Mall in arrivo una nuova palestra Virgin Active: a marzo l’inaugurazione

Genova. Il Waterfront Mall della Foce allarga la sua offerta commerciale e sportiva: in questi giorni, infatti, è stata ufficializzata l’apertura di una nuova sede di Vigin Active, con una palestra che riempirà parte degli spazi del secondo piano. L’inaugurazione del centro, programmata entro marzo 2027, affiancherà lo storico impianto attivo dal 2003 alla Fiumara ampliando la copertura del marchio verso il centro e il levante cittadino.

La nuova sede, di categoria Premium Plus, si svilupperà su una superficie di circa 3.300 metri quadrati al secondo piano del complesso e sarà strutturata secondo il format “Social Wellness Club”. L’offerta comprende una zona cardio hi-tech e pesi, unitamente a cinque sale specializzate per corsi dinamici, discipline body & mind, pilates reformer, allenamenti ad alta intensità e lavoro di forza. Il centro disporrà inoltre di un’area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio e percorsi di recupero muscolare post-allenamento, affiancata da spazi dedicati al coworking e alla ristorazione. Parallelamente, per lo storico club della Fiumara è previsto l’inserimento di nuovi campi da padel.

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