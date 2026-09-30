Pusher 20enne arrestato dalla Polizia Locale di Savona: nascondeva la droga nella cassetta della posta

Savona. E’ stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione l’uomo arrestato ieri dalla polizia locale di Savona con le accuse di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti.

Ieri il personale del Nucleo P.G. e Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona era impegnato in un servizio di osservazione nell’ambito delle consuete attività volte alla repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti, con particolare riguardo alle zone “sensibili” della città, quando ha notato un soggetto intento a cedere una dose di cocaina ad una terza persona.

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