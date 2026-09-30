Nell’ambito del 70° gemellaggio tra Recco e Ponte di Legno sabato 10 ottobre dalle 17.30 in Piazza Nicoloso degustazione di prodotti dalignesi con intrattenimento musicale degli allievi del Liceo Pertini. In Passo Assereto dalle 10 mercatino di prodotti della Val Camonica.
Il programma della delegazione di Ponte di Legno prevede anche un’escursione a Santa Margherita Ligure e Portofino, una visita guidata al Monastero di San Prospero a Camogli, una Messa al santuario di Nostra Signora del Suffragio, una visita al frantoio Novella & Vignolo ed infine un pranzo conviviale “Da O Vittorio” con saluti istituzionali e scambio di doni.
Nato nel 1956, il gemellaggio unisce la cittadina ligure di Recco (distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale) a Ponte di Legno in alta Val Camonica (segnata dai cannoni della Prima Guerra Mondiale). La forte amicizia si rinnova ogni anno attraverso due simboli: il dono delle palme intrecciate inviate da Recco a Ponte di Legno nel periodo pasquale e il dono dell’abete natalizio inviato da Ponte di Legno a Recco durante l’inverno.
The post Recco: gemellaggio con Ponte di Legno, sabato 10 l’arrivo degli ospiti appeared first on LevanteNews.