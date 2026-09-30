Riapre Casa Mazzini – Museo del Risorgimento dopo il restyling, visite guidate ed eventi

Genova. Riapre Casa Mazzini – Museo del Risorgimento dopo un importante lavoro di restyling, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Veste rinnovata e un allestimento coinvolgente, inclusivo e accessibile.

Grazie a un linguaggio grafico di stampo pop, curato dallo studio Corrado Anselmi, e a una palette cromatica che tematizza gli ambienti, il visitatore viene guidato attraverso un viaggio in quattro livelli nella storia di Genova e nella costruzione dell’identità nazionale: dalla cacciata degli austriaci del 1746 alla Resistenza e al 25 aprile 1945.

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