Salone Nautico, lo spostamento a ottobre piace agli albergatori. Per il fine settimana ancora camere disponibili

Genova. “Sulla carta ci sembra un buon Salone Nautico, averlo a ottobre è una buona cosa”. Laura Gazzolo, presidente della sezione Turismo, Cultura e Comunicazione di Confindustria Genova, traccia il quadro della situazione alberghiera alla vigilia della kermesse che da sempre rappresenta un momento importante per la ricettività turistica genovese. Quest’anno il Salone è stato spostato dall’1 al 6 ottobre, traslato rispetto al periodo degli anni scorsi (la terza settimana di settembre).

“Soprattutto per i colleghi più centrali ho visto una buona previsione − spiega a Genova24.it − ci sembra che ci sia anche un ritorno a organizzare i pernottamenti presso gli alberghi. Ci sono state più richieste in anticipo, più organizzazione. Di sicuro resta ancora disponibilità su sabato e domenica, tradizionalmente i giorni in cui arrivano i visitatori da fuori. Poi le somme le tiriamo alla fine, tra di noi ci parliamo sempre e avere il salone a ottobre è una buona cosa”.

» leggi tutto su www.genova24.it