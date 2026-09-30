San Francesco, gli eventi in diocesi per gli 800 anni dal “Transito”

Savona. Nell’ottavo centenario del Santo Transito di Francesco d’Assisi e in occasione dell’Anno Giubilare Francescano i Frati Minori Cappuccini invitano a visitare la mostra “Opere di artisti per san Francesco”, aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle ore 10 al 12:30 e dalle 16 alle 19:30 fino al 18 ottobre presso il convento in via san Francesco d’Assisi 16, nel quartiere Villetta, ad ingresso libero.

In esposizione le opere di Eso Peluzzi, Gian Genta, Barbara Arto e Stefania Fatta, Stella d’Argento, Ceramiche San Giorgio, Vanessa Cavallaro, Michelle Bernat, Roberto Borreani, Delia Zucchi, Studio Ernan, Marina Sabatini, Piergiacomo Lusso, Oscar Pennacino, Riccardo Accarini, Barbara Fresia, Laura Bonfanti, Valentina Buttiglieri, Paolo Rogantin e Ivano Calcagno. Per informazioni si può telefonare al numero 019827229 o scrivere un’e-mail all’indirizzo info@benabe.org.

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