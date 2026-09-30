Sanremo Cup, Under 15 femminile: Volley Team Finale al secondo posto

Sanremo. Senza lasciare nemmeno un set alle avversarie, le piacentine dell’Assicenter River di Rivergaro, alla loro prima apparizione nella Città dei Fiori, hanno conquistato il torneo Under 15 femminile, secondo atto della 42a Sanremo Cup XXIV Memorial Dado Tessitore, andato in scena nel weekend appena trascorso sui campi del polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea.

Sul podio sono riuscite a salire anche le ragazze del Volley Team Finale (allenatore Alessandro Giordano) e la Sdp Mazzucchelli Sanremo (Paolo Ciancarelli e Giorgio Lanteri), seguite nell’ordine da Albenga Volley (Daniele Di Vicino e Roberto Capezio), Slurp Nlp Sanremo (Silvia Cimino e Michela Valenzise) e Volare Arenzano (Giulia Ottonello).

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