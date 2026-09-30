Savona, sopralluogo a Palazzo della Rovere di Russo con Bucci, Paroli e Berta

Savona. Si è svolto questo pomeriggio, 30 settembre, un sopralluogo delle istituzioni a Palazzo della Rovere. Il sindaco di Savona, Marco Russo, con le assessore Becco e Negro, ha accompagnato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, con le assessore Simona Ferro e Claudia Morich, il presidente di AdsP Matteo Paroli, con il direttore di scalo Paolo Canavese, e il vicepresidente di Camera di Commercio Alessandro Berta in una visita al cantiere di Palazzo della Rovere a circa un anno dalla sua annunciata conclusione.

La visita, che è durata un paio d’ore, ha consentito ai partecipanti di apprezzare l’enorme pregio del complesso, la complessità dei lavori in corso del valore di oltre 24 milioni di euro e la grande potenzialità degli spazi in via di recupero. Ma è stata anche l’occasione di approfondire le relazioni tra gli enti nella prospettiva di sviluppare le progettualità in via di elaborazione che saranno gestite dalla costituenda Fondazione di Palazzo della Rovere.

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