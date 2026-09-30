Settembre saluta con cielo sereno fino al primo pomeriggio e graduale aumento della nuvolosità

La giornata inizia con ampie schiarite e cielo prevalentemente soleggiato per tutta la mattinata e fino al primo pomeriggio. Assisteremo poi a un graduale aumento della nuvolosità, con una serata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. I venti si manterranno deboli e non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 20 e una massima di 29 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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