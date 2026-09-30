Studenti e professionisti da Hong Kong per osservare la formazione nautica “alla spezzina”

La Spezia ha accolto oggi una delegazione di circa quaranta giovani, tra studenti e professionisti provenienti da Hong Kong, arrivati alla Spezia per prendere parte ad un progetto internazionale dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale nei settori della nautica, della cantieristica e dell’economia marittima. Sul territorio, la giornata è stata organizzata da Confindustria La Spezia e dall’International propeller club dei Porti della Spezia e Marina di Carrara, con un programma dedicato in particolare alla conoscenza del sistema della formazione universitaria e tecnico-specialistica del territorio, visitando il Campus universitario della Spezia e la nuova sede dell’Its Academy La Spezia.

La tappa spezzina si inserisce in un più ampio itinerario italiano finalizzato a offrire ai partecipanti un’esperienza diretta all’interno di alcune delle realtà più significative del settore e che proseguirà con la visita al Salone nautico internazionale di Genova. Il viaggio della delegazione in Italia è promosso dalla New Home Association Limited, organizzazione non governativa di Hong Kong, in collaborazione con la Camera di commercio generale dell’industria nautica della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, con il sostegno dell’Home and youth bureau del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

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