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Studenti e professionisti da Hong Kong per osservare la formazione nautica “alla spezzina”

Studenti e professionisti da Hong Kong per osservare la formazione nautica “alla spezzina”

Nautica, delegazione da Hong Kong in visita

La Spezia ha accolto oggi una delegazione di circa quaranta giovani, tra studenti e professionisti provenienti da Hong Kong, arrivati alla Spezia per prendere parte ad un progetto internazionale dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale nei settori della nautica, della cantieristica e dell’economia marittima. Sul territorio, la giornata è stata organizzata da Confindustria La Spezia e dall’International propeller club dei Porti della Spezia e Marina di Carrara, con un programma dedicato in particolare alla conoscenza del sistema della formazione universitaria e tecnico-specialistica del territorio, visitando il Campus universitario della Spezia e la nuova sede dell’Its Academy La Spezia.

La tappa spezzina si inserisce in un più ampio itinerario italiano finalizzato a offrire ai partecipanti un’esperienza diretta all’interno di alcune delle realtà più significative del settore e che proseguirà con la visita al Salone nautico internazionale di Genova. Il viaggio della delegazione in Italia è promosso dalla New Home Association Limited, organizzazione non governativa di Hong Kong, in collaborazione con la Camera di commercio generale dell’industria nautica della Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, con il sostegno dell’Home and youth bureau del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

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