Truffe online e psicologia del raggiro, Paola Russo presenta il suo libro nella sede della Prospezia

L’Associazione Prospezia Ciassa Brin ODV organizza un importante appuntamento di informazione e prevenzione aperto a tutta la cittadinanza. Giovedì 1 ottobre alle ore 17.30, presso la sede di via Castelfidardo 1, verrà presentato il libro: “Nessuno è al sicuro – Storie vere e psicologia delle truffe online”, scritto da Paola Russo. L’incontro vedrà la partecipazione dell’autrice che dialogherà con Irene Renei per approfondire un tema sempre più attuale e stringente: le insidie della rete, i meccanismi psicologici sfruttati dai truffatori online e le storie vere di chi ne è rimasto vittima. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire agli intervenuti strumenti utili per riconoscere i pericoli del web e difendersi in modo efficace. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività di promozione culturale e sociale dell’Associazione, che ospita anche il progetto di scambio libri “All’Umbertino – Prendi un libro, Porta un libro”. Ingresso gratuito.

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