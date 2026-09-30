Ubriachi nel parcheggio del supermercato, scoppia la lite con i soccorritori: arrivano i carabinieri

Genova. Momenti di caos mercoledì pomeriggio in corso Europa, all’altezza del supermercato Coop. Diverse auto dei carabinieri sono arrivate sul posto dopo la segnalazione relativa a una lite nel piazzale che coinvolgeva alcuni soccorritori e due uomini.

Stando a quanto ricostruito, i dipendenti del supermercato hanno chiamato il 112 per segnalare la presenza di due persone ubriache e in difficoltà nel parcheggio. È quindi arrivata l’ambulanza, ma nel vederla i due uomini avrebbero reagito con aggressività.

» leggi tutto su www.genova24.it