Università di Genova, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

Genova. Felpa di Unige per tutti per affermare, anche dal punto di vista dell’immagine, lo spirito di appartenenza all’ateneo. “Che ultimamente si è un po’ perso, e invece vogliamo essere ostentatamente di Unige“. Il nuovo rettore dell’Università di Genova, Antonio Uccelli, ha presentato la sua nuova squadra di prorettrici e prorettori.

Tante donne, quanti uomini. Il nuovo corso partirà a novembre, alla scadenza del mandato di Federico Delfino. Riunioni una volta alla settimana. “Per scherzare le chiameremo consigli dei ministri – dice Uccelli – ma vogliamo che gli incontri siano frequenti perché il lavoro sarà serrato”. Gli incarichi avranno durata per l’intero rettorato fino al 31 ottobre 2032.

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