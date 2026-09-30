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Università di Genova, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

Università di Genova, ecco la squadra del nuovo rettore Uccelli: “L’ateneo recuperi il senso di appartenenza”

squadra rettore uccelli

Genova. Felpa di Unige per tutti per affermare, anche dal punto di vista dell’immagine, lo spirito di appartenenza all’ateneo. “Che ultimamente si è un po’ perso, e invece vogliamo essere ostentatamente di Unige“. Il nuovo rettore dell’Università di Genova, Antonio Uccelli, ha presentato la sua nuova squadra di prorettrici e prorettori.

Tante donne, quanti uomini. Il nuovo corso partirà a novembre, alla scadenza del mandato di Federico Delfino. Riunioni una volta alla settimana. “Per scherzare le chiameremo consigli dei ministri – dice Uccelli – ma vogliamo che gli incontri siano frequenti perché il lavoro sarà serrato”. Gli incarichi avranno durata per l’intero rettorato fino al 31 ottobre 2032.

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