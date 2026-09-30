Varazze, Riviera del Beigua: il Consorzio parte oltre le aspettative a pochi giorni dalla presentazione

Varazze. Parte bene, a pochi giorni dalla presentazione, il Consorzio della Riviera del Beigua raccogliendo un interesse superiore alle aspettative da parte di imprese, operatori, associazioni e realtà del territorio. Nato per

“unire ciò che oggi è frammentato e trasformare l’outdoor in un’opportunità concreta di sviluppo durante tutto l’anno”. Un primo bilancio da parte degli organizzatori. “Non ci aspettavamo una risposta così forte. In pochi giorni abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di interesse. È un segnale che probabilmente mancava uno strumento capace di mettere insieme energie che fino a oggi hanno lavorato spesso separatamente”.

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