Vulnerability assessment: l’approccio di Cyberlys

La superficie di attacco delle aziende continua ad ampliarsi. Server, applicazioni, dispositivi connessi, servizi cloud, accessi remoti e infrastrutture distribuite rendono l’ambiente IT più complesso da controllare e, soprattutto, più difficile da osservare nella sua interezza. In questo scenario, conoscere le vulnerabilità presenti nei sistemi prima che possano essere sfruttate diventa uno dei passaggi fondamentali di una strategia di cybersecurity efficace.
È qui che entra in gioco il vulnerability assessment, un’attività strutturata che permette di individuare le debolezze tecniche di un’infrastruttura, valutarne la rilevanza e fornire all’azienda una base concreta sulla quale costruire le successive azioni di sicurezza.