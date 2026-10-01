Al Salone Nautico la Liguria ha festeggiato il primato di “Bandiere blu”

Il primato ligure delle Bandiere Blu, il ruolo degli approdi turistici e l’accessibilità del mare sono stati al centro del convegno “Liguria, un mare d’eccellenza”, organizzato da Regione Liguria al Teatro del Mare nell’ambito del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova. L’incontro ha visto la partecipazione di un ampio parterre di sindaci, assessori e amministratori dei Comuni insigniti di Bandiera Blu, con panel e approfondimenti sulle opportunità offerte da questo riconoscimento. Al convegno è intervenuto, con un video messaggio, anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

“La Liguria è una delle grandi destinazioni turistiche del Mediterraneo, celebre in tutto il mondo per la bellezza del suo mare anche grazie al suo primato di Bandiere Blu – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Sono un riconoscimento importante, ma soprattutto uno strumento capace di generare valore, attrattività, occupazione e sviluppo. Non dobbiamo mai dare per acquisiti i risultati raggiunti: abbiamo lavorato molto per arrivare fin qui e dobbiamo continuare a investire, innovare e rimboccarci le maniche. Solo così potremo continuare a valorizzare la Liguria e a rafforzare il suo posto nel panorama turistico del Mediterraneo e dell’Europa”.

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