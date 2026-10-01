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Al Salone Nautico la Liguria ha festeggiato il primato di “Bandiere blu”

Al Salone Nautico la Liguria ha festeggiato il primato di “Bandiere blu”

Bandiere Blu al Salone Nautico

Il primato ligure delle Bandiere Blu, il ruolo degli approdi turistici e l’accessibilità del mare sono stati al centro del convegno “Liguria, un mare d’eccellenza”, organizzato da Regione Liguria al Teatro del Mare nell’ambito del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova. L’incontro ha visto la partecipazione di un ampio parterre di sindaci, assessori e amministratori dei Comuni insigniti di Bandiera Blu, con panel e approfondimenti sulle opportunità offerte da questo riconoscimento. Al convegno è intervenuto, con un video messaggio, anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

“La Liguria è una delle grandi destinazioni turistiche del Mediterraneo, celebre in tutto il mondo per la bellezza del suo mare anche grazie al suo primato di Bandiere Blu – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Sono un riconoscimento importante, ma soprattutto uno strumento capace di generare valore, attrattività, occupazione e sviluppo. Non dobbiamo mai dare per acquisiti i risultati raggiunti: abbiamo lavorato molto per arrivare fin qui e dobbiamo continuare a investire, innovare e rimboccarci le maniche. Solo così potremo continuare a valorizzare la Liguria e a rafforzare il suo posto nel panorama turistico del Mediterraneo e dell’Europa”.

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