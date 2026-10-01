Busalla, confermato sino al 2027 il servizio di automedica e auto infermieristica

Busalla. La Regione Liguria si impegna a garantire la continuità e il potenziamento del servizio di emergenza sanitaria nella Valle Scrivia, con la conferma del servizio di automedica dalle ore 8 alle 20 e con un’auto infermieristica durante la notte fino al 15 gennaio.

“Il servizio di automedica rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, alla luce delle criticità legate ai lavori sull’autostrada A7 e alla necessità di assicurare tempi rapidi di intervento – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Nelle ore diurne è garantita l’automedica mentre è stata confermata l’auto infermieristica nelle ore notturne, così da assicurare la continuità dell’emergenza nell’arco delle 24 ore.Si tratta di una misura pensata per rafforzare la sicurezza sanitaria della Valle Scrivia e garantire ai cittadini una presenza di soccorso adeguata anche nelle fasce orarie più delicate”.

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