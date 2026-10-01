“Cent’anni di storia della navigazione a vela”, un fine settimana con le signore del mare

Nel fine settimana 9, 10 e 11 ottobre torna sui moli di Assonautica alla Spezia, in passeggiata Morin, “Cent’anni di storia della navigazione a vela”, appuntamento che si ripete dal 2021 e che quest’anno si arricchisce della collaborazione del Comune della Spezia. Protagonisti una serie di gioielli della marineria storica che prenderanno parte a tre regate e che potranno essere ammirati dala cittadinanza all’ormeggio in Assonautica e nel corso della parata domenicale di fronte al molo Italia; in questa occasione i visitatori saranno invitati ad esprimere la propria preferenza votando la barca più bella e una giuria di esperti decreterà la vincitrice del Trofeo Eleganza Assonautica.

La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione della Spezia, dalla Sezione velica della Marina Militare della Spezia, dall’Assonautica Provinciale della Spezia e dall’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE).

Le signore del mare disputeranno tre giorni di regate per conquistare i trofei Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Cantieri Navali della Spezia, Assonautica, Giovani in AIVE Lega Navale Sezione La Spezia e del Marinaio. La competizione inoltre consentirà loro di acquisire un punteggio finalizzato alla Coppa AIVE del Tirreno e al Trofeo Artiglio. Il programma delle giornate di gara prevede anche la veleggiata delle vele tradizionali.

PROGRAMMA

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