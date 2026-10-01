Galo Capomaggio ospite della puntata di oggi di ‘Radio Picco’

Sarà Galo Capomaggio l’ospite della puntata di oggi di ‘Radio Picco’, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su RLV – La Radio a Colori alle ore 18. Il centrocampista argentino, tra i principali protagonisti della stagione dello Spezia, risponderà alle domande del conduttore Niccolò Pasta, con una panoramica sui prossimi impegni della squadra bianca e sul grande inizio della stagione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Picco su RLV in FM (nelle aree riviera e Val di Vara), DAB+ (in tutta la Liguria) e in streaming con App gratuita scaricabile da Google Play Store ed Apple App Store. Il contenuto sarà disponibile on-demand a partire dalle 19.30 di ogni sera sul canale Spotify della trasmissione raggiungibile qui e sul rinnovato sito di RLV – La Radio A Colori, nella sezione ‘trasmissioni’.

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