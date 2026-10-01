“Gente che esce di casa per comprare un regalo al figlio e torna senza regalo e senza soldi“

Il gioco d’azzardo patologico torna al centro del dibattito politico e sociale cittadino. Al termine dell’audizione di Stefano Strata, responsabile dell’Osservatorio delle risorse delle povertà della Caritas spezzina e membro della Rete locale di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, il fenomeno nello Spezzino è stato analizzato nell’ambito della seduta della commissione presieduta da Oscar Teja e richiesta dai consiglieri comunali Roberto Centi, Giorgia Lombardi e Viviana Cattani. Seicentoventicinque milioni di euro spesi legalmente (senza contare il resto…), oltre 3300 euro di media di giocato nella provincia spezzina: si parte dunque da alcuni numeri a dir poco allucinanti che non lasciano dubbi sulla pericolosità di un fenomeno che oggi sembra anche inarrestabile.















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