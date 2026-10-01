Il Comune di Genova tra i protagonisti della Biennale della Prossimità

Genova. Il Comune di Genova è tra i protagonisti della Biennale della Prossimità, l’appuntamento nazionale in corso a Torino dall’1 al 3 ottobre che riunisce amministratori, esperti, enti del Terzo Settore e ricercatori per confrontarsi sui temi della coesione sociale, del welfare di comunità e dell’amministrazione condivisa.

La presenza della delegazione genovese, rappresentata dall’assessore al Welfare Cristina Lodi, vuole ribadire l’impegno dell’amministrazione nel promuovere un modello di governance basato sulla coprogettazione, sul dialogo costante con il territorio e sulla valorizzazione delle energie locali. Al centro del dibattito, il rapporto sinergico tra istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali per rispondere in modo sempre più efficace e innovativo ai bisogni della cittadinanza.

» leggi tutto su www.genova24.it