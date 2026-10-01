Margherita e Luciano Sommovigo hanno festeggiato sessant’anni di matrimonio

Sessant’anni di matrimonio, una famiglia cresciuta nell’affetto e un legame rimasto saldo anche nei momenti difficili. Luciano e Margherita Sommovigo festeggiano oggi, primo ottobre, le nozze di diamante, circondati dall’amore delle figlie Elisabetta ed Emanuela e della nipote Annalisa. A condividere la ricorrenza è Elisabetta Sommovigo, presidente di Assoutenti La Spezia, che ha voluto rivolgere ai genitori un messaggio di gratitudine, estendendo la gioia della famiglia agli iscritti dell’associazione e ai cittadini. Nel suo pensiero ricorda la premura con cui Luciano e Margherita hanno cresciuto le figlie, trasmettendo valori che hanno poi accompagnato anche la nipote, e la capacità di tenere unita la famiglia attraverso le diverse stagioni della vita, nel rispetto delle promesse scambiate davanti a Dio. “Non possiamo che ringraziarli infinitamente per essere stati e per essere tuttora il nostro porto sicuro e un modello di vita per tutti noi” scrive Elisabetta. Un ringraziamento che racchiude il significato di questo anniversario e si estende a quanti condividono la felicità della famiglia per il traguardo raggiunto.