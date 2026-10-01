“Minerva in fiamme”: la presentazione del libro di Susanna Raule in via Corridoni

Martedì 6 ottobre alle 17.30 il centro sociale anziani di via Corridoni 7, nel quartiere Umbertino della Spezia, ospiterà la presentazione letteraria del libro “Minerva in fiamme” (Mondadori). L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione dell’autrice Susanna Raule, psicologa e scrittrice di gialli, che dialogherà con Angelo Ciccio Delsanto, ex libraio e animatore culturale spezzino.
Il romanzo, ambientato proprio nel quartiere Umbertino della Spezia, vede protagonista Minerva Blanc, una psicoterapeuta quarantenne affetta da sclerosi multipla che lavora al centro per adolescenti della città. La vicenda prende il via quando la donna apprende della morte improvvisa di Angel, un sedicenne a lei in cura dopo un arresto per spaccio. Convinta che non si tratti di un semplice incidente, la protagonista inizia a indagare insieme a colleghi e collaboratori, addentrandosi in un caso complesso tra le strade roventi della Spezia.