Park Tennis Club, presentate le due formazioni di Serie A2: “Obiettivi ambiziosi”

Genova. Cresce l’attesa sui campi del Park Tennis Club Genova. Domenica 4 ottobre prenderà ufficialmente il via il Campionato Italiano a squadre di Serie A2 2026, che vedrà il circolo genovese impegnato su un doppio fronte: il campionato maschile e quello femminile. Due squadre competitive, due gironi intensi e tanta voglia di portare in alto i colori del circolo.

Il Park Tennis Genova si conferma uno dei circoli leader della Liguria presentando due formazioni in Serie A. Un grande prestigio per il Club, per tutto il Consiglio Direttivo e in generale per il movimento tennistico ligure. “Inizia il campionato di Serie A2 – sorride Alberto Clavarino, presidente del Park Tennis Club Genova – e siamo molto gasati. Non solo perché abbiamo due belle squadre, sia maschile che femminile, ma anche perché abbiamo appena terminato il De Wave Open Challenger nel nostro circolo con un grande successo di partecipazione e di spettacolo. Siamo molto positivi: abbiamo due squadre sicuramente competitive. Molto competitiva, come pronostico, la squadra femminile, ma anche la maschile, sperando che gli infortuni non ci penalizzino come l’anno scorso. Contiamo sul supporto del nostro pubblico. Ci aspettiamo una stagione esaltante con il sogno della Serie A1. Questo è per forza il nostro obiettivo e non può essere altro che questo, perché le squadre sono competitive e vedo grande entusiasmo in tutto il Circolo”.

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