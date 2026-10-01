Patrimonio linguistico, a Claude Passet il premio Internazionale Fiorenzo Toso

Genova. Sabato 26 settembre, la splendida cornice della Galleria Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino (Via Garibaldi 4), sede della Camera di Commercio di Genova e Patrimonio dell’Umanità UNESCO nell’ambito del Sistema dei Palazzi dei Rolli, ha ospitato la cerimonia di conferimento della terza edizione del Premio Internazionale Fiorenzo Toso. Il prestigioso riconoscimento, finalizzato alla documentazione e alla salvaguardia della storia delle scritture e del patrimonio linguistico, è stato assegnato per l’anno 2025 (l’anno scorso non è stato possibile) all’illustre medievista monegasco Prof. Claude Passet, figura chiave nella tutela delle parlate locali in qualità di Presidente dell’Accademia delle Lingue Dialettali (ALD) del Principato di Monaco.

L’evento, coordinato da Lameladivetro APS (guidata da un trentennio da Franco Andreoni) e dal C.I.V. Meridiana (presieduto dall’antiquario Zeffirino Zali), ha goduto dei prestigiosi patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Arenzano (terra natale di Toso), della Consulta Ligure e dell’Università degli Studi di Sassari (UNISS), dove l’insigne dialettologo insegnò a lungo.

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