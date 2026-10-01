Ponzanelli riorganizza il suo staff: una nuova assunzione part time e un passaggio a tempo pieno

Una nuova assunzione part time e il passaggio a tempo pieno per una delle dipendenti già in servizio. Cambia così l’ufficio di staff della sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli, che manterrà due componenti ma con un diverso assetto orario. La riorganizzazione è stata approvata all’unanimità dalla giunta comunale il 28 settembre, con la deliberazione numero 218. A determinare il riassetto sono state le dimissioni volontarie di una delle due dipendenti, assunta nel settembre 2023, che terminerà il proprio rapporto con il Comune dal 5 ottobre, con ultimo giorno di lavoro fissato 4. L’amministrazione ha quindi previsto la sua sostituzione con una nuova figura esterna e, contemporaneamente, l’aumento dell’orario dell’altra componente dello staff da 30 a 36 ore settimanali. Il nuovo incarico sarà invece a tempo parziale, per 30 ore alla settimana. Entrambe le posizioni saranno inquadrate nell’Area degli istruttori, l’ex categoria C, con contratti a tempo determinato fino alla conclusione del mandato della sindaca. Alle due componenti sarà riconosciuto, oltre alla retribuzione prevista dal contratto nazionale degli enti locali, un trattamento accessorio di 100 euro lordi mensili ciascuna, comprensivo dei compensi per straordinari, produttività e qualità della prestazione individuale.

La scelta della nuova persona spetterà direttamente a Ponzanelli, dopo la valutazione del curriculum e delle caratteristiche professionali e attitudinali. La delibera richiama il carattere fiduciario dell’incarico e prevede che la nomina venga formalizzata con un successivo decreto della sindaca: nell’atto approvato dalla giunta non è dunque indicato il nome di chi entrerà nello staff. Il ricorso a una figura esterna viene motivato con la carenza di personale a tempo indeterminato e con i nuovi compiti che gravano sugli uffici comunali, dagli adempimenti sulla trasparenza ai controlli, all’accesso e alla privacy. Sul piano economico la delibera quantifica il costo complessivo dello staff per il 2027 in 67.451,56 euro, comprensivi di retribuzioni, trattamento accessorio, oneri e Irap. Per gli ultimi tre mesi del 2026 la spesa prevista è di 16.795,14 euro. Somme che rispettano il limite previsto per le assunzioni a tempo determinato. Il riassetto comporterà una maggiore spesa legata al passaggio a tempo pieno di una delle due dipendenti, mentre restano invariati il numero dei componenti e il trattamento accessorio. Il provvedimento ha ottenuto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali, alla Rsu e al Servizio personale, incaricato degli adempimenti necessari per attuare la riorganizzazione.

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