Portofino: la prima volta al Salone Nautico con un suo stand

Debutto di Portofino al Salone Nautico con un proprio stand. Il Comune, attraverso la società in house “Portofino mare”, già durante l’estate ha aperto in via Roma un negozio in cui vende magliette, felpe, giubbotti, berretti e quant’altro con il logo “Portofino Yacht Marina” del Comune. Il logo è stato creato sotto la guida di Marco Testa in occasione del passaggio della marina alla gestione diretta del Comune.

La nostra società in house acquista il vestiario da varie ditte che svolgono la loro attività nel Levante. Ogni capo ha stampato o ricamato il logo del Borgo. Le vendite sono andate bene. Sono capi di abbigliamento e nello stesso tempo souvenir.

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